Tottenham | Paratici | «L’addio di Conte la decisione migliore per tutti»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole disuldial: «Sappiamoquanto questa stagione sia stata difficile per Antonio a livello personale» La Gazzetta dello Sport riporta il commento di Fabio, direttore sportivo del, sulladi esonerare Antonio. Di seguito le sue parole. «Abbiamo preso laper. Sappiamoquanto questa stagione sia stata difficile per Antonio a livello personale, con le morti di Gian Piero Ventrone e poi di Vialli e Mihajlovic e poi l’operazione che ha subito. Il club lo ha sempre supportato, mostrando unità e compattezza, ma poi siamo arrivati a questo accordo di separarci: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Paratici saluta Conte e ammette le difficoltà dell'allenatore al Tottenham - angiuoniluigi : RT @fanpage: Paratici saluta Conte e ammette le difficoltà dell'allenatore al Tottenham - paolochiariello : #Juorno #Tottenham #Paratici l’addio di #Conte è la decisione migliore - juornoit : #Juorno #Tottenham #Paratici l’addio di #Conte è la decisione migliore - fanpage : Paratici saluta Conte e ammette le difficoltà dell'allenatore al Tottenham -

L' addio di Antonio Conte al"è stata la scelta giusta per tutti". Parola di Fabioil direttore sportivo italiano degli Spurs londinesi. La separazione ufficiale è avvenuta il 26 marzo con un "accordo ...Sulla separazione con Conte si è espresso il ds delFabio: "Sappiamo quanto sia stata difficile questa stagione per Antonio Conte personalmente, sono morti Gian Piero Ventrone e ...Commenta per primo Fabio, direttore sportivo del, ha commentato al canale ufficiale degli Spurs la scelta di separarsi da Antonio Conte. Queste le sue parole. ' È stata la decisione migliore per tutte le ...

Paratici su Conte: "La decisione migliore per tutti". Son: "Mi sento responsabile". Invece Kulusevski... La Gazzetta dello Sport

Le parole di Paratici sull’addio di Conte al Tottenham: «Sappiamo tutti quanto questa stagione sia stata difficile per Antonio a livello personale» La Gazzetta dello Sport riporta il commento di Fabio ...Il direttore sportivo degli Spurs parla della separazione dal tecnico italiano: "Lo abbiamo sempre sostenuto, ma l'addio è stata la scelta giusta per tutti" ...