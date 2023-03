Tottenham | il club chiede chiarimenti urgenti alla Fifa sul caso Paratici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - sportface2016 : Il #Tottenham non ci sta, comunicato ufficiale del club: chiesti chiarimenti urgenti alla #Fifa per il caso… - napolista : Il #Tottenham chiede chiarimenti sull’inibizione di #Paratici: «Decisione presa senza preavviso» La nota ufficiale… - bobbbby70587089 : RT @Pistogolblasta2: #Ziliani scriveva questo 2 mesi fa. Il #Tottenham pubblica nota ufficiale del Club dove dichiara di essere sorpreso d… - ElioNicotra : RT @Pistogolblasta2: #Ziliani scriveva questo 2 mesi fa. Il #Tottenham pubblica nota ufficiale del Club dove dichiara di essere sorpreso d… -

Commenta per primo Ilha preso posizione relativamente alla situazione di Fabio Paratici, con un comunicato ... ilha chiesto informazioni urgenti alla FIFA. La FIFA ci ha risposto per ..., il comunicato su Paratici " A seguito delle notizie odierne dei media in merito alla ... ilha inoltrato urgenti richieste alla FIFA. La FIFA nel tardo pomeriggio di oggi ci ha risposto ...Conte -, una storia finita male. L'allenatore italiano, in seguito ad alcune dimostrazioni di ... di comune accordo con il. Troppo diverse le ambizioni della società e quelle del tecnico ...

Tottenham e Conte, è addio ufficiale. Il comunicato del club ... IlNapolista

Tottenham, il comunicato su Paratici "A seguito delle notizie ... sanzione inflitta dalla Corte d'Appello della FIGC a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il Club ha inoltrato urgenti richieste alla ...Il comunicato ufficiale del Tottenham dopo la nota della FIFA sulle sanzioni riguardanti ... dalla Corte d'Appello della FIGC a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il Club ha inoltrato urgenti ...