Torniamo a respirare lentamente

Viviamo in apnea e neanche lo sappiamo. Inspiriamo ed espiriamo circa 25 mila volte al giorno eppure, secondo pneumologi e psichiatri, la maggioranza delle persone non sa farlo. Non assapora l'aria, e quindi la vita verrebbe da dire, la ingurgita e la espelle in maniera troppo rapida e superficiale. Un lavoro breve, stentato. Se riprendiamo fiato stiamo meglio in molti sensi. Negli ultimi anni, la scienza occidentale conferma quello che le culture orientali sostengono da secoli: imparare a controllare la respirazione può diminuire il numero di battiti del cuore, migliorare l'umore, ridurre lo stress e far sentire più energici e concentrati. Dovremmo allenarci a rallentare, imporci un ritmo rilassato e ampio del soffio vitale, lasciare da parte i pensieri angosciosi e ricordare Cicerone: «Finché respiro, spero».

