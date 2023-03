(Di mercoledì 29 marzo 2023) Grande attesa al palazzetto dello sport di Castelnuovo per l'atto conclusivo della fase regionale della manifestazione in vista di quella ...

Grande attesa al palazzetto dello sport di Castelnuovo per l'atto conclusivo della fase regionale della manifestazione in vista di quella ...BASKET GIOVANILE - Basket Biancorossa Grosseto vince il Girone Rosso e si qualifica alla fase finale regionale della 30esima edizione delinternazionale di minibasket delBasket Castelnuovo. Incontro davvero equilibrato quello decisivo contro Invictus Basket Livorno A vinto dai maremmani col punteggio di 13 a 11.MINIBASKET - Comincia a delinearsi il quadro delle finaliste regionali del. Dopo la Endas Pistoia infatti la Cestistica Audace Pescia è la seconda squadra a qualificarsi per la finale regionale appunto della 30esima edizione delinternazionale di ...

Torneo Cefa al rush finale Domenica i match-clou LA NAZIONE

La trentesima edizione dell’ormai affermato torneo di minibasket del Cefa Castelnuovo, riservato alla categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2012-’13-’14), è giunto alla finale della fase regionale ...La fase finale che si giocherà dal 29 aprile fino all'1 maggio a Castelnuovo. Le altre squadre sono Pistoia, Grosseto e Pescia ...