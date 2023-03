Tornano gli orecchini a cerchio: ma grandi e particolari (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da anni sono tornati alla ribalta, ma mai come oggi vivono un momento di splendore. Gli hoops, ovvero gli orecchini a cerchio, sono il vero feticcio della moda Primavera Estate 2023. Facili da portare si prestano a ogni occasione e a ogni momento della giornata, basta sempre scegliere il modello e la grandezza giusta. Questi gioielli sono esplosi negli anni 80, quando era raro incontrare qualcuno che non indossasse gli hoops dorati, ma di recente c’è da dire che stanno vivendo una vera e propria new era. Da New York a Milano sono stati eletti dai designer i gioielli più cool di stagione e chi siamo noi per non cedere al loro fascino? Il ritorno dell’argento Chanel Primavera Estate 2023 Sulle passerelle delle Fashion Week Primavera Estate 2023, vediamo apparire moltissimi hoops in argento, che è la grande novità della stagione. Da Jason Wu appaiono ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da anni sono tornati alla ribalta, ma mai come oggi vivono un momento di splendore. Gli hoops, ovvero gli, sono il vero feticcio della moda Primavera Estate 2023. Facili da portare si prestano a ogni occasione e a ogni momento della giornata, basta sempre scegliere il modello e la grandezza giusta. Questi gioielli sono esplosi negli anni 80, quando era raro incontrare qualcuno che non indossasse gli hoops dorati, ma di recente c’è da dire che stanno vivendo una vera e propria new era. Da New York a Milano sono stati eletti dai designer i gioielli più cool di stagione e chi siamo noi per non cedere al loro fascino? Il ritorno dell’argento Chanel Primavera Estate 2023 Sulle passerelle delle Fashion Week Primavera Estate 2023, vediamo apparire moltissimi hoops in argento, che è la grande novità della stagione. Da Jason Wu appaiono ...

