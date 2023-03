Torino, trovato in casa uomo ferito alla testa e con le mani legate: probabile tentato omicidio (Di mercoledì 29 marzo 2023) commenta In un appartamento in corso Svizzera a Torino, i carabinieri hanno soccorso un uomo che si trovava a terra con una profonda ferita alla testa, con le mani legate e un cappio al collo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 marzo 2023) commenta In un appartamento in corso Svizzera a, i carabinieri hanno soccorso unche si trovava a terra con una profonda ferita, con lee un cappio al collo. ...

