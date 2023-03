Torino, Juric ritrova un centrocampista (Di mercoledì 29 marzo 2023) C'è un centrocampista del Torino che è ormai prossimo al rientro: parliamo di Ronaldo Vieira. E' arrivato alla corte di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) C'è undelche è ormai prossimo al rientro: parliamo di Ronaldo Vieira. E' arrivato alla corte di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, Juric ritrova un centrocampista: C'è un centrocampista del Torino che è ormai prossimo al rientro: parliamo… - Pall_Gonfiato : Torino, parla Izzo sul suo addio: 'Deluso da Juric, non volevo andare via' - gazzettaGranata : Torino, Izzo contro Juric: 'Non mi aspettavo questo comportamento da lui' - marinabeccuti : ESCLUSIVA TG – Di Gennaro: “Il Torino deve provare ad arrivare in Europa. Juric mi auguro per il Toro che resti” - Torinogranatait : ESCLUSIVA TG – Di Gennaro: “Il Torino deve provare ad arrivare in Europa. Juric mi auguro per il Toro che resti” -