Torino, colpo alla mafia nigeriana: arrestate 16 persone sospettate di far parte del gruppo criminale “Eiye” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuovo colpo alla mafia nigeriana a Torino nei confronti di persone sospettate di appartenere al gruppo criminale di stampo mafioso denominato “Eiye”. I provvedimenti restrittivi, nell’ambito dell’operazione denominata “Bird man”, sono stati disposti dopo lunghe e complesse indagini e hanno riguardato complessivamente 16 persone, delle quali 11 sono state rintracciate sul territorio nazionale. Impiegati complessivamente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuovonei confronti didi apnere aldi stampo mafioso denominato “”. I provvedimenti restrittivi, nell’ambito dell’operazione denominata “Bird man”, sono stati disposti dopo lunghe e complesse indagini e hanno riguardato complessivamente 16, delle quali 11 sono state rintracciate sul territorio nazionale. Impiegati complessivamente ... TAG24.

