Tonali: 'Giocare nel Milan da tifoso era un peso. Ho avuto paura di deludere tutti. De Ketelaere? Stesso problema' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, è stato intervistato su Dazn dall'ex-capitano rossonero, Massimo Ambrosini. RUOLO IN... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il centrocampista del, Sandro, è stato intervistato su Dazn dall'ex-capitano rossonero, Massimo Ambrosini. RUOLO IN...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Tonali: 'Giocare nel #Milan da tifoso era un peso. Ho avuto paura di deludere tutti. #DeKetelaere? Stesso problema' - sportli26181512 : Tonali su Ibra: 'Mi stimola giocare contro di lui in allenamento. Poi se vinco lo prendo in giro...': In merito a c… - MilanNewsit : Tonali su Ibra: 'Mi stimola giocare contro di lui in allenamento. Poi se vinco lo prendo in giro...' - MarcoBaldinesi : @Maurizio_89 Gioca 18 minuti in media per partita e a fine partita. Non è giocare sempre. Gioca circa 1/5 di partit… - Cucciolina96251 : RT @FraNasato: Tonali a Dazn: 'Abitati a giocare uomo contro uomo è stato difficile cambiare tutto. Ma in un momento così delicato è stata… -