Tommaso Paradiso compie Un viaggio attorno al sole Significato e testo del nuovo brano

(Di mercoledì 29 marzo 2023)è tornato. E la sua felicità nell'incontrare l'amore è, ancora, strabordante come l'intro di questo pezzo in crescendo. Una felicità puttana, per dirla con lui, nel celebrare quel sentimento che genera, ormai da anni, i suoi brani più belli. Perchéè così: canta scanzonato, di ciò che lo fa star bene nonostante le avversità, il cielo minaccioso e certi progetti che naufragano. Cosa dobbiamo fare se il cielo è minaccioso, non possiamo controllare tutto quello che succede, i progetti che facciamo vengono spazzati E quando ci sei tu scordo le parole mi gira la testa vado in confusione mi spacchi la facciaintorno alintorno alscrivo una canzone mi scoppia la festa ballo sulle scale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martina7_totale : con Tommaso Paradiso eleviamo la musica indie pop italiana #staseracecattelan - Iris54226473 : RT @Deabendata4: Quanto è stata bella l'intervista a Tommaso Paradiso. Ironica e senza sovrastrutture, dal sapore familiare. Un momento rad… - Alessio83Milano : Sono sul mio terrazzino a fumarmi un iqos con Tommaso paradiso nelle orecchie, c è un aria fresca, la sera crea sem… - anitram______ : Stavi recuperando l’intervista di Giulia e niente Tommaso Paradiso da sempre una mia mezza crush - PMJx : Tommaso Paradiso - Viaggio Intorno Al Sole -

e torneranno i The Pills. L'ospite musicale sarà Giovanni Toscano. Il 30 Marzo Alessandro Cattelan avrà come ospiti Biggio e Mandelli, che torneranno dei panni de "I soliti idioti", ...MILANO " Anche a marzo ci svaghiamo grazie alla top 10 della musica italiana targata L'Opinionista, la terza del 2023 . In vetta questo mese troviamocon 'Viaggio intorno al sole', che segna il suo ritorno in vista della pubblicazione di un nuovo album. In seconda posizione ecco Madame con 'Il bene nel male', presentata all'ultimo ...Dove c'èc'è il profumo degli anni Ottanta. Non c'è dubbio. Il nuovo singolo 'Viaggio intorno al sole' ci catapulta negli direttamente '80. In diretta con Diletta e Daniele, ci ha parlato ...

Viaggio intorno al sole è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che a Radio DEEJAY annuncia anche il nuovo album. Poi il tour 2023 e la cover degli Oasis live: l'intervista completa ...