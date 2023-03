Tiziano Onesti: “Nuova sede per Bambino Gesù sarà priorità” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Stiamo riprendendo le interlocuzioni sul progetto del nuovo ospedale Bambino Gesù con il Governo, la Regione, la Santa sede e tutti i soggetti interessati, e noi internamente stiamo studiando tutte le varie opzioni che si possono presentare per un investimento del genere, intorno ai 400 milioni di euro. Avvertiamo l’esigenza di avere una sede più grande: qui al Gianicolo gli spazi sono quelli che sono e tutti fanno davvero i miracoli. Noi vogliamo fare l’ospedale il più presto possibile. In genere il timing per fare un ospedale è un orizzonte temporale di medio-lungo termine, quindi 7-8 anni, ma noi potremmo essere più veloci compatibilmente con il fatto che tutti i soggetti interessati si siedano intorno al tavolo e trovino la quadra sul profilo economico e di sostenibilità”. Così all’Adnkronos Salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Stiamo riprendendo le interlocuzioni sul progetto del nuovo ospedalecon il Governo, la Regione, la Santae tutti i soggetti interessati, e noi internamente stiamo studiando tutte le varie opzioni che si possono presentare per un investimento del genere, intorno ai 400 milioni di euro. Avvertiamo l’esigenza di avere unapiù grande: qui al Gianicolo gli spazi sono quelli che sono e tutti fanno davvero i miracoli. Noi vogliamo fare l’ospedale il più presto possibile. In genere il timing per fare un ospedale è un orizzonte temporale di medio-lungo termine, quindi 7-8 anni, ma noi potremmo essere più veloci compatibilmente con il fatto che tutti i soggetti interessati si siedano intorno al tavolo e trovino la quadra sul profilo economico e di sostenibilità”. Così all’Adnkronos Salute ...

