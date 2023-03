Thierry Frémaux: "Solo i titoli americani dovrebbero vincere l'Oscar per il miglior film" (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'L'Oscar per il miglior film deve andare a un'opera americana, come il César per il miglior film va a un film francese e il Goya va a un film spagnolo' secondo il boss di Cannes Thierry Frémaux. Il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux è un sostenitore del cinema globale, ma con qualche paletto. Dal suo punto di vista, l'Oscar per il miglior film dovrebbe andare a un titolo americano e non internazionale. Commentando gli Oscar 2023 con Variety, Frémaux ha dichiarato: "Ho pensato che la cerimonia fosse molto buona e mi ha reso felice vedere premiata Michelle Yeoh. Ma mi ha deluso il fatto che Steven ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'L'per ildeve andare a un'opera americana, come il César per ilva a unfrancese e il Goya va a unspagnolo' secondo il boss di Cannes. Il delegato generale del Festival di Cannesè un sostenitore del cinema globale, ma con qualche paletto. Dal suo punto di vista, l'per ildovrebbe andare a un titolo americano e non internazionale. Commentando gli2023 con Variety,ha dichiarato: "Ho pensato che la cerimonia fosse molto buona e mi ha reso felice vedere premiata Michelle Yeoh. Ma mi ha deluso il fatto che Steven ...

