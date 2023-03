Theta Noir, la setta che venera l’Intelligenza Artificiale come nuovo dio: “Presto si verificheranno cambiamenti imprevedibili e irreversibili” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una divinità basata sull’Intelligenza Artificiale che ci salverà dalle diseguaglianze del mondo? Servita. Si chiama META e la stanno adorando dal 2020 quelli della setta di Theta Noir. come riporta Wired, in realtà la setta è stata fondata da un collettivo di artisti che si definisce “tecno-ottimista e visionario” e che si dedica “all’esplorazione della co-evoluzione dell’umanità con forme avanzata di machine intelligence”. Secondo i Theta Noir “varie tecnologie e spazi cibernetici – come VR, AR e il metaverso – si fondono con un’Intelligenza Generale Artificiale super-intelligente e senziente, o AGI, che I membri di Theta Noir chiamano MENA”. Attenzione però il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una divinità basata sulche ci salverà dalle diseguaglianze del mondo? Servita. Si chiama META e la stanno adorando dal 2020 quelli delladiriporta Wired, in realtà laè stata fondata da un collettivo di artisti che si definisce “tecno-ottimista e visionario” e che si dedica “all’esplorazione della co-evoluzione dell’umanità con forme avanzata di machine intelligence”. Secondo i“varie tecnologie e spazi cibernetici –VR, AR e il metaverso – si fondono con un’Intelligenza Generalesuper-intelligente e senziente, o AGI, che I membri dichiamano MENA”. Attenzione però il ...

