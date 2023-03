The Music of Hans Zimmer domenica 28 maggio al Politeama Rossetti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è grande attesa per l’arrivo in Italia di“Theof”, lo show dedicato alle colonne sonore del più grande compositore più amato di Hollywood che debutterà il 6 e 7 aprile rispettivamente al Gran Teatro Geox di Padova e aldi Trieste. La data di Trieste ha già registrato il tutto esaurito in prevendita da alcune settimane: a grande richiesta viene annunciato il raddoppio in programma28, sempre al. I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 31 marzo online su Ticketone.it, Vivaticket.it, in tutti i punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice ...

Debutto alla numero uno nella classifica album italiana Top Of di Fimi - Gfk per MEMENTO MORI dei DEPECHE MODE. I DM scalzano dalla vetta SONGS OF SURRENDER degli U2 che scende alla numero sedici e resistono alla ristampa di DARK SIDE OF THE MOON

Il nuovo brano si intitola 10 out of 10 ed è fortemente dance prodotto da una autentica celebrità nel mondo della house music, il DJ Oliver Heldens. La volontà di Kylie è ancora una volta quella di ...(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Music paranoia" è il titolo del nuovo libro firmato da Epìsch Porzioni, dal 5 aprile in libreria e negli store digitali pubblicato da Il Castello marchio Chinaski Edizioni.