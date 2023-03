The Mandalorian 3×05, recensione del quinto episodio della serie di Star Wars (Di mercoledì 29 marzo 2023) Titolo episodio: Capitolo 21: Il pirata. La serie: The Mandalorian 3, del 2023. Regia di: Peter Ramsey Cast: Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers.Genere: fantasy, avventura, azione Durata minuti. Dove lo abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama: Nevarro viene attaccato dai pirati di Gorian Shard. L’Alto Magistrato Greef Karga chiede aiuto. <!







Non si può dire che Jon Favreau e Dave Filoni non le stiano provando tutte con The Mandalorian. Questo nuovo ciclo di episodi è un continuo salto nel vuoto, imprevedibile e totalmente sorprendente. Ma a quale prezzo? Superata la metà di stagione, la serie di Star Wars disponibile con un nuovo episodio ogni mercoledì su Disney+ cerca di legare tutto ciò che ha raccontato ...

