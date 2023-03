The Elder Scrolls, Pendragon annuncia l’edizione italiana (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pendragon GAME STUDIO annuncia l’edizione italiana DI “THE Elder Scrolls: BETRAYAL OF THE SECOND ERA”Milano, 28 marzo 2023 – Pendragon Game Studio e lieta di annunciare la collaborazione con Chip Theory Games che prevede la localizzazione di The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era, gioco in campagna per il crowdfunding che è stata lanciata oggi. La formula è quella già utilizzata per alcuni progetti passati con altri editori: al raggiungimento di 200 backers italiani, Pendragon Game Studio si impegnerà a fornire la completa localizzazione in italiano del gioco.The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era è un gioco cooperativo a campagna da 1 a 4 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)GAME STUDIODI “THE: BETRAYAL OF THE SECOND ERA”Milano, 28 marzo 2023 –Game Studio e lieta dire la collaborazione con Chip Theory Games che prevede la localizzazione di The: Betrayal of the Second Era, gioco in campagna per il crowdfunding che è stata lanciata oggi. La formula è quella già utilizzata per alcuni progetti passati con altri editori: al raggiungimento di 200 backers italiani,Game Studio si impegnerà a fornire la completa localizzazione in italiano del gioco.The: Betrayal of the Second Era è un gioco cooperativo a campagna da 1 a 4 ...

