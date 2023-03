TgLa7d del 29 marzo 2023

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mosca: guerra ibrida con Occidente durerà a lungo Zelensky invita a Kiev il presidente cinese Xi Jinping No al cibo sintetico: il Made in Italy si difende a tavola Bollette: verso un calo del 20% per ...

... guerra ibrida con Occidente durerà a lungo Zelensky invita a Kiev il presidente cinese Xi Jinping No al cibo sintetico: il Made in Italy si difende a tavola Bollette: verso un calo20% per luce ...Francia, no all'estradizione di 10 ex - terroristi e Br Ue: passa lo stop ad auto diesel e benzina dal 2035 Mosca: Berlino coinvolta in guerra. Primi tank a Kiev Strage premeditata in scuola Nashville,...Israele in piazza contro riforma Giustizia Ucraina: Mosca accusa Nato Viminale: Da gennaio 26.927migranti No ai domiciliari, Cospito resta al 41bis Zia Diana:"Mia sorella paghi" Alitalia, Ue: Roma ...