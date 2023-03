Tesoro colloca in asta Bot per 7 miliardi di euro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilhato, oggi in, Bot per complessivi 7di. In particolare sono statiti 5di titoli a sei mesi con un rendimento del 3,076%, in aumento di 3 punti ...

Ilha collocato, oggi in asta, Bot per complessivi 7 miliardi di euro. In particolare sono stati collocati 5 miliardi di titoli a sei mesi con un rendimento del 3,076%, in aumento di 3 punti base. ...Il Mef5,5 miliardi di Btp (Teleborsa) - Ilha assegnato in asta tutti gli 1,5 miliardi del BTPEi a 10 anni , con un rendimento in calo al 2,02% dal 2,19% del collocamento di febbraio. La ...Ilha assegnato in asta tutti gli 1,5 miliardi del BTPEi a 10 anni , con un rendimento in calo al 2,02% dal 2,19% del collocamento di febbraio. La domanda è stata pari a 1,37 volte l'importo ...

29 mar - Rendimento record da fine 2011 per i BoT semestrali collocati oggi in asta dal Tesoro. Nel dettaglio, il Mef ha assegnato 5 miliardi di BoT semestrali scadenza 29 settembre 2023 per 5 ...Rendimenti in lieve rialzo per i Bot semestrali e annuali. Nell’asta Bot odierna, il Tesoro ha collocato 5 miliardi di euro di titoli di Stato semestrali (182 giorni) con scadenza 29 settembre 2023.