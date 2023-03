**Terzo Polo: Calenda, 'partito nasce il 10 giugno'** (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Io e Renzi non ci amiamo? Non è così. Renzi ha fatto quello che aveva promesso, ha fatto un passo indietro". Così Carlo Calenda a 5 Minuti su Rai1. Ma il nuovo partito nasce? "Certo, nascerà il 10 giugno". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Io e Renzi non ci amiamo? Non è così. Renzi ha fatto quello che aveva promesso, ha fatto un passo indietro". Così Carloa 5 Minuti su Rai1. Ma il nuovo? "Certo,rà il 10".

