Terroristi rossi | Mughini | Francia dice no a estradizione? Si tengano queste canaglie

"Sono stati degli assassini, meritano tutto il nostro disprezzo. Non ce li vogliono dare, non ne faremo una questione di disaccordi: non ce li vogliono dare? Se li tengano". Così Giampiero Mughini, ...

