Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Terrorismo, ex Br Persichetti: ''No a estradizione? Quella fu guerra civile'' . #Adnkronos -

"Siamo sempre lì - dice- in qualche modo sono stati anche un po' ingannati nel far credere loro che bastava farle le richieste di estradizione, ogni qual volta la partita si è giocata ...... "l'esilio non è una passeggiata, è una vita precaria, con mille problematiche", dice. ... Intanto il tempo passa, e per i familiari delle vittime deldiventa sempre più ...Dall'altra parte Paolo, finora unico ex terrorista estradato in Italia dalla Francia, ... - Torri Gemelle 21 anni dopo, il processo che ancora non c'è stato - Ildei suprematisti ...