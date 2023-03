Terrore in Molise | forte scossa di terremoto E trema mezzo Sud Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un, pari a magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23.52 di ieri - martedì 28 marzo - a due chilometri da Montagano, un paese di 1086 abitanti in provincia di Campobasso,, a una profondità di 23 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni di Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido, oltre che nella stessa Campobasso, dove centinaia di persone sono scese in strada. Attimi dianche in Abruzzo, Campania e Puglia. I vigili del fuoco fanno sapere che al momento non sono state registrate richieste di soccorso, segnalazioni di crolli o danni alle persone. Anche la Protezione Civile delha comunicato che, dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione, non risultano al momento feriti o situazioni di criticità ...