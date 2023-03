Terremoto | Toma | ' riunione nella notte Comitato sicurezza | massima allerta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Campobasso 29 mar. (Adnkronos) - "Mezz'ora dopo la scossa abbiamo riunito , in Questura a Campobasso, ilper l'ordine e lapubblica, che è andato avanti fino alle 3 di. Protezione civile operativa e in. Abbiamo effettuato la ricognizione telefonica in tutti i Comuni, per vedere se c'erano problemi, ma di danni non ne sono stati segnalati. Abbiamo tenuto sotto sorveglianza un po' tutta la provincia. Dopo il, mi sono trasferito a Campochiaro,Sala Operativa Protezione civile. Ora siamo tutti un po' più tranquilli e in molti, dopo aver trascorso lain strada per paura, sono rientrati a casa". Così, all'Adnkronos, il presidente della Regione Molise, Donato, in riferimento ...