Terremoto | scossa a Campobasso | nessuna segnalazione danni a vigili del fuoco

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Nessuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni è arrivata, al momento, alle sale operative dei vigili del fuoco in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata dall'Ingv alle 23.52 di ieri nella zona di Montagano, in provincia di Campobasso.

