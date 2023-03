Terremoto oggi Campobasso: epicentro, magnitudo e ultime notizie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Terremoto oggi Campobasso – Una scossa di Terremoto di magnitudo tra 4,6 e 5,1 è stata registrata nella tarda serata di oggi, 28 marzo 2023, alle ore 23,52 in zona/provincia di Campobasso, in Molise. Notizia in aggiornamento… Tutte le scosse di oggi Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023)– Una scossa diditra 4,6 e 5,1 è stata registrata nella tarda serata di, 28 marzo 2023, alle ore 23,52 in zona/provincia di, in Molise. Notizia in aggiornamento… Tutte le scosse di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... melaubriaca : RT @fixyouchris: Non io che mi stavo per addormentare quando ho sentito una scossa di #terremoto fortissima, adesso non riuscirò a chiudere… - NapoliToday : #Cronaca Forte scossa di terremoto prima della mezzanotte avvertita anche a Napoli - hadesspouse : RT @fixyouchris: Non io che mi stavo per addormentare quando ho sentito una scossa di #terremoto fortissima, adesso non riuscirò a chiudere… - isa_uccelli03 : RT @fixyouchris: Non io che mi stavo per addormentare quando ho sentito una scossa di #terremoto fortissima, adesso non riuscirò a chiudere… - occhio_notizie : Forte scossa di #terremoto avvertita al Sud Sentita? -