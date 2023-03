Terremoto nella notte in Molise, continua lo sciame sismico: la situazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo sciame sismico nella provincia di Campobasso continua, dopo il Terremoto avvenuto ieri sera alle 23.53, di magnitudo 4.6. Dieci scosse sono state avvertite durante la notte, fino ale prime ore di questa mattina. L’ultima è avvenuta alle 6.54, di magnitudo 2.4. La più forte è stata quella delle 6.43, magnitudo 2.6. La prima scossa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Loprovincia di Campobasso, dopo ilavvenuto ieri sera alle 23.53, di magnitudo 4.6. Dieci scosse sono state avvertite durante la, fino ale prime ore di questa mattina. L’ultima è avvenuta alle 6.54, di magnitudo 2.4. La più forte è stata quella delle 6.43, magnitudo 2.6. La prima scossa L'articolo proviene da Inews24.it.

