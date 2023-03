Terremoto nel cuore del Molise: la provincia di Campobasso colpita da una scossa di magnitudo 4.6 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Terremoto che ha colpito la provincia di Campobasso, nel cuore del Molise, ha generato paura e preoccupazione tra la popolazione. La scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23.52 di ieri sera, con epicentro nel comune di Montagano e un ipocentro a 23 km di profondità. Non si hanno segnalazioni di danni a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Garanzia Giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Natalità in Italia, si fanno sempre meno figli Morti due giovani sul Gran Sasso Stop voli da Austria e Malta verso Italia per coronavirus News in breve del 21 ottobre 2020: cronaca di oggi Italia record, fuga dei laureati verso il nord Europa Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilche ha colpito ladi, neldel, ha generato paura e preoccupazione tra la popolazione. Ladi4.6 è stata registrata alle 23.52 di ieri sera, con epicentro nel comune di Montagano e un ipocentro a 23 km di profondità. Non si hanno segnalazioni di danni a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Garanzia Giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Natalità in Italia, si fanno sempre meno figli Morti due giovani sul Gran Sasso Stop voli da Austria e Malta verso Italia per coronavirus News in breve del 21 ottobre 2020: cronaca di oggi Italia record, fuga dei laureati verso il nord Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Cosa state leggendo in questo periodo? Io ho iniziato l'ultimo libro della scrittrice e poetessa tedesca Esther Kin… - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - DiegoDeLucaTwit : Condividiamo territorio, aria, economia, politiche, sistema sanitario e, in ultimo, piattaforme social con gente ch… - CarriaggioM : RT @DiegoDeLucaTwit: Condividiamo territorio, aria, economia, politiche, sistema sanitario e, in ultimo, piattaforme social con gente che i… - QuintoPotereV : ?? #Terremoto di magnitudo 4.6 nel #Molise, trema anche la #Puglia. Gli esperti: 'Simile a #SanGiuliano nel 2022' -