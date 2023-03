Terremoto nel Centro Sud, scuole chiuse a Campobasso e a Montagano (Di mercoledì 29 marzo 2023) La decisione del sindaco arriva dopo la forte scossa di Terremoto con epiCentro in provincia di Campobasso, avvertita in Molise, Abruzzo e Campania, con centinaia di persone scese in strada nel corso della notte. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto per oggi – a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 marzo 2023) La decisione del sindaco arriva dopo la forte scossa dicon epiin provincia di, avvertita in Molise, Abruzzo e Campania, con centinaia di persone scese in strada nel corso della notte. Il sindaco di, Roberto Gravina, ha disposto per oggi – a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in

