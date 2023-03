Terremoto nei pressi di Isernia: forte scossa avvertita anche a Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attimi di paura in Italia ed in particolare in Molise dove è stata rilevata una forte scossa di Terremoto arrivata fino alla Campania. In particolare nelle zone di Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e in alcune province campane infatti sono arrivate alcune segnalazioni del Terremoto. Terremoto in Molise Paura che fortunatamente è subito rientrata ma che ha allarmato non poco i cittadini che hanno sentito la scossa. Stando alle prime indiscrezioni il Terremoto dovrebbe essere stato a 5 chilometri da Isernia, ben 128 le segnalazioni nel raggio di 173 chilometri. Notizia segnalata anche da Earthquake Network: #Terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 5km da ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Attimi di paura in Italia ed in particolare in Molise dove è stata rilevata unadiarrivata fino alla Campania. In particolare nelle zone di Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e in alcune province campane infatti sono arrivate alcune segnalazioni delin Molise Paura che fortunatamente è subito rientrata ma che ha allarmato non poco i cittadini che hanno sentito la. Stando alle prime indiscrezioni ildovrebbe essere stato a 5 chilometri da, ben 128 le segnalazioni nel raggio di 173 chilometri. Notizia segnalatada Earthquake Network: #segnalato dagli utenti dell'app Rilevatorea 5km da ...

