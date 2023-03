Terremoto Molise, scossa di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Campobasso 29 mar. (Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di Campobasso, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Il sisma, secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb) e un ipocentro a 23 km di profondità. Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c'erano state diverse scosse, di lieve entità. Tanta la paura tra gli abitanti che si sono riversati in strada, ma al momento secondo la Protezione civile e i vigili del fuoco non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Disposta per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Campobasso, Montagano e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)29 mar. (Adnkronos) - Unadidi4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, indi, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Il sisma, secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb) e un ipocentro a 23 km di profondità. Nei giorni precedenti, indi, c'erano state diverse scosse, di lieve entità. Tanta la paura tra gli abitanti che si sono riversati in strada, ma al momento secondo la Protezione civile e i vigili del fuoco non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Disposta per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a, Montagano e ...

