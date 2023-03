Terremoto Molise, l’esperto: “Riattivata faglia di San Giuliano” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ad originare il Terremoto in Molise è stata una rottura di circa 5 km quadrati sulla faglia. Si è attivata la struttura del sisma di San Giuliano di Puglia del 2002”. Così, sulla pagina Facebook “Molise e terremoti”, il geologo di Geosilsab Unimol (Università del Molise) Eugenio Auciello, che scrive: “Il meccanismo focale calcolato mostra un movimento trascorrente che, localizzato e contestualizzato nella geodinamica dell’area, ci fa capire che con ogni probabilità si è attivata la struttura dei terremoti di San Giuliano di Puglia del 2002. In particolare si è rotto un pezzo della faglia a ovest della seconda scossa che si ebbe il 1 novembre 2002”. “Una forte scossa di Terremoto ha interessato l’area della valle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ad originare ilinè stata una rottura di circa 5 km quadrati sulla. Si è attivata la struttura del sisma di Sandi Puglia del 2002”. Così, sulla pagina Facebook “e terremoti”, il geologo di Geosilsab Unimol (Università del) Eugenio Auciello, che scrive: “Il meccanismo focale calcolato mostra un movimento trascorrente che, localizzato e contestualizzato nella geodinamica dell’area, ci fa capire che con ogni probabilità si è attivata la struttura dei terremoti di Sandi Puglia del 2002. In particolare si è rotto un pezzo dellaa ovest della seconda scossa che si ebbe il 1 novembre 2002”. “Una forte scossa diha interessato l’area della valle ...

