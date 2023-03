Terremoto in Molise, scossa (4.6 di magnitudo) nella zona di Campobasso: scuole chiuse (Di mercoledì 29 marzo 2023) La terra torna a tremare in Molise. Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 23:53 di martedì. La magnitudo è stata di 4.6. L'Ingv registra l'epicentro a 2 chilometri a ovest di Montagano (Campobasso), ad una profondità di 23 chilometri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) La terra torna a tremare in. Una fortediè stata registrata alle 23:53 di martedì. Laè stata di 4.6. L'Ingv registra l'epicentro a 2 chilometri a ovest di Montagano (), ad una profondità di 23 chilometri. L'articolo .

