Terremoto in Molise, paura a Campobasso. Sisma avvertito in Abruzzo, Campania e Puglia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.6, si è verificata in Molise nella tarda serata del 28 marzo. La terra ha tremato alle 23.52, a due chilometri da Montagano, un paese di 1.086 abitanti in provincia di Campobasso. Il Terremoto si è scatenato a 23 chilometri di profondità. Ad avvertire il Sisma sono stati anche i cittadini dei comuni di Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Oltre che della stessa Campobasso, dove centinaia di persone sono scese in strada. paura anche in Abruzzo, Campania e Puglia. Persone in strada a Campobasso dopo la scossa del 28 marzo alle 23.52. Foto Ansa/Enzo LuongoTerremoto, scuole chiuse Al mattino del 29 marzo i vigili del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse oggi a Campobasso, in seguito alla scossa di terremoto avvenuta in Molise #ANSA - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - ISMDingv : RT @iuniervo: Lo scuotimento a #Campobasso nel #terremoto del #Molise di stanotte. Azioni sulle costruzioni non trascurabili per alcuni per… - PietroCuomo92 : Mi duole dirvelo, ma non é necessario (e neanche opportuno) fare a gara a chi ha percepito la scossa più forte. Buo… -