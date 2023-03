Terremoto in Molise, Mastella invia i tecnici per le verifiche degli edifici scolastici beneventani (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa forte scossa di Terremoto registrata in Molise, nella provincia di Campobasso e avvertita nitidamente anche in tutto il Sannio, ha sicuramente destato preoccupazione nella popolazione. In alcuni comuni in linea tra il centro molisano e quello sannita i sindaci stanno provvedendo a far verificare le strutture pubbliche da eventuali danni, atteso che anche in Molise, seppur la scossa più forte sia stata di magnitudo 4,6 non si registrano particolari danni a cose e fortunatamentre a persone. In ogni caso, anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella si è attivato per una verifica degli edifici comunali. “Ho mandato i tecnici nelle scuole per verificare eventuali danni a seguito della scossa di stanotte. L’imprevedibità del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa forte scossa diregistrata in, nella provincia di Campobasso e avvertita nitidamente anche in tutto il Sannio, ha sicuramente destato preoccupazione nella popolazione. In alcuni comuni in linea tra il centro molisano e quello sannita i sindaci stanno provvedendo a far verificare le strutture pubbliche da eventuali danni, atteso che anche in, seppur la scossa più forte sia stata di magnitudo 4,6 non si registrano particolari danni a cose e fortunatamentre a persone. In ogni caso, anche il sindaco di Benevento, Clementesi è attivato per una verificacomunali. “Ho mandato inelle scuole per verificare eventuali danni a seguito della scossa di stanotte. L’imprevedibità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse oggi a Campobasso, in seguito alla scossa di terremoto avvenuta in Molise #ANSA - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - RaiTre : RT @agorarai: Gli ultimi aggiornamenti sul terremoto da Diego Antonecchia, della Protezione Civile del #Molise #agorarai #29marzo https://t… - Quot_Molise : Terremoto in Molise, l’esperto: «Stessa faglia di San Giuliano, decisive le prossime 48 ore» |… -