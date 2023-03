Terremoto in Molise, magnitudo 4.6. Nessun ferito (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Un Terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle 23,52 con epicentro a 2 chilometri da Montagano, a circa 10 chilometri a sud di Campobasso, a una profondità di circa 23 chilometri. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile e dai Vigili del Fuoco, non si registrano feriti o danni gravi agli edifici. Le scuole di Campobasso e di molti comuni limitrofi rimarranno chiuse oggi per ulteriori analisi, ha annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. L'evento, si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, "è avvenuto in un'area caratterizzata da una sismicità frequente con diverse sequenze sismiche avvenute nel 2002, 2013, 2016 e nel 2018" e negli ultimi 7 giorni si sono registrate altre 16 scosse di magnitudo inferiore a 3.0. "La pericolosità ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Undi4.6 è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle 23,52 con epicentro a 2 chilometri da Montagano, a circa 10 chilometri a sud di Campobasso, a una profondità di circa 23 chilometri. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile e dai Vigili del Fuoco, non si registrano feriti o danni gravi agli edifici. Le scuole di Campobasso e di molti comuni limitrofi rimarranno chiuse oggi per ulteriori analisi, ha annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. L'evento, si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, "è avvenuto in un'area caratterizzata da una sismicità frequente con diverse sequenze sismiche avvenute nel 2002, 2013, 2016 e nel 2018" e negli ultimi 7 giorni si sono registrate altre 16 scosse diinferiore a 3.0. "La pericolosità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1 in Molise, scossa sentita anche in Abruzzo e Campania #molise #29marzo - Corriere : Terremoto in Molise di magnitudo tra 4.6 e 5.1. La scossa avvertita in Abruzzo, Campania e Puglia - ZenatiDavide : Terremoto in Molise di magnitudo 4,6: Un terremoto di magnitudo 4.6 e’ stato registrato dalle stazioni della Rete… - sulsitodisimone : Terremoto in Molise, magnitudo 4.6. Nessun ferito -