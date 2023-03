Terremoto in Molise, l’esperto: “Riattivata la faglia di San Giuliano” (Di mercoledì 29 marzo 2023) CAMPOBASSO – “Ad originare il Terremoto in Molise è stata una rottura di circa 5 km quadrati sulla faglia. Si è attivata la struttura del sisma di San Giuliano di Puglia del 2002”. Così, sulla pagina Facebook “Molise e terremoti”, il geologo di Geosilsab Unimol (Università del Molise) Eugenio Auciello, che scrive: “Il meccanismo focale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Scossa di Terremoto in Grecia oggi 16 gennaio 2022 Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 7 sull’isola di Luzon Terremoto: s’intensifica lo sciame sismico a Fiastra (MC) Scossa di Terremoto in Calabria oggi 20 gennaio 2022 Terremoto ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) CAMPOBASSO – “Ad originare ilinè stata una rottura di circa 5 km quadrati sulla. Si è attivata la struttura del sisma di Sandi Puglia del 2002”. Così, sulla pagina Facebook “e terremoti”, il geologo di Geosilsab Unimol (Università del) Eugenio Auciello, che scrive: “Il meccanismo focale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Scossa diin Grecia oggi 16 gennaio 2022nelle Filippine, scossa di magnitudo 7 sull’isola di Luzon: s’intensifica lo sciame sismico a Fiastra (MC) Scossa diin Calabria oggi 20 gennaio 2022...

