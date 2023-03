Terremoto in Molise, Claudio Chiarabba dell'Ingv: "Necessario monitorare con attenzione" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il direttore del dipartimento terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: "È ancora presto per capire se la sequenza si rianimerà: adesso sembra in normale decadimento" Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il direttore del dipartimento terremoti'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: "È ancora presto per capire se la sequenza si rianimerà: adesso sembra in normale decadimento"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse oggi a Campobasso, in seguito alla scossa di terremoto avvenuta in Molise #ANSA - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - IlMattinoFoggia : #Terremoto in #Molise : tantissima paura, ma nessun danno serio - aurora_menon : consiglio di ministri????, focus su famiglie e riscaldamento, disegno di legge per messa al bando su ?? sintetica, ?? e… -