Terremoto in Molise: anche Pozzuoli trema (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato stanotte alle 23:52, in provincia di Campobasso, ed è stato avvertito anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Nessun danno risulta segnalato a persone o cose, anche se in molti comuni molisani oggi le scuole resteranno chiuse in via precauzionale, per la verifica strutturale degli edifici.

