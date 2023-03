Terremoto | gente in strada a Campobasso dopo la scossa

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, ascene di panico in, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. È la conseguenza ...

0.40 Sisma 4.6 in Molise,in strada E' di 4.6 la magnitudo definitiva della scossa dicon epicentro in Molise, a 2km da Montagano,in provincia di Campobasso. Lo rende noto l'Ingv. Ai Vigili del fuoco non ...Momenti di paura, persone in pigiama e con ...Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. È la conseguenza ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 ha colpito alle 23:53 il Molise, per la precisione. La scossa è stata avvertita in un’area che si estende da Pescara a Napoli, fino in Puglia verso sud. «Il ...La paura torna a farsi sentire in Molise: nella terra del dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola Iovine, si registra una nuova ...