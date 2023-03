Terremoto di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Terremoto magnitudo 4.6 ore 23:52 IT #28marzo registrato da @INGVterremoti nella zona di Montagano #Campobasso. Al… - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso #ANSA - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - francang1950 : RT @zazoomblog: Terremoto a Campobasso di magnitudo 4.6: avvertito in Abruzzo Campania Puglia e Basso Lazio. Scuole chiuse nel capoluogo de… - fisco24_info : Terremoto nella notte in Molise, paura e gente in strada: Epicentro a Montagano, alle ore 23:52, a pochi chilometri… -

0.40 Sisma 4.6 in Molise, gente in strada E' di 4.6 ladefinitiva della scossa dicon epicentro in Molise, a 2km da Montagano,in provincia di Campobasso. Lo rende noto l'Ingv. Ai Vigili del fuoco non risultano danni. Qualche crepa sui ...Momenti di paura, persone in pigiama e con ...Una scossa didi4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 ha colpito alle 23:53 il Molise, per la precisione. La scossa è stata avvertita in un’area che si estende da Pescara a Napoli, fino in Puglia verso sud. «Il ...si registra una nuova scossa di terremoto, breve ma intensa. Epicentro a Montagano, alle ore 23:52 di ieri, a pochi chilometri da Campobasso, 4.6 di magnitudo con ipocentro a una profondità di 23 ...