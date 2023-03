Terremoto a Napoli e provincia: “Situazione delicata, non escludono nuove scosse” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Terremoto a Campobasso, paura a Napoli, si temono nuove scosse, allerta massima ai Campi Flegrei. Un Terremoto di 4,6 gradi è stato registrata in provincia di Campobasso. È quanto si legge sul profilo Twitter dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui l’epicentro esatto del sisma è stato individuato due chilometri a ovest di Montagano, a una profondità di 23 chilometri. Anche a Napoli e provincia la scossa è stata avvertita nitidamente generando un preoccupato “tam-tam” sui social. Molte persone spaventate hanno segnalato sui social il Terremoto spiegando che in alcuni casi la propria abitazione ha risentito chiaramente della scossa. In più di un’occasione gli utenti hanno scritto: “Qui da me ha tremato tutto, voi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023)a Campobasso, paura a, si temono, allerta massima ai Campi Flegrei. Undi 4,6 gradi è stato registrata indi Campobasso. È quanto si legge sul profilo Twitter dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui l’epicentro esatto del sisma è stato individuato due chilometri a ovest di Montagano, a una profondità di 23 chilometri. Anche ala scossa è stata avvertita nitidamente generando un preoccupato “tam-tam” sui social. Molte persone spaventate hanno segnalato sui social ilspiegando che in alcuni casi la propria abitazione ha risentito chiaramente della scossa. In più di un’occasione gli utenti hanno scritto: “Qui da me ha tremato tutto, voi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - SismoDetector : #terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 66km da #Napoli, Italia. 426 segnalazioni in un r… - 3BMeteo : ? Forte scossa di #terremoto nella notte al Sud, epicentro in #Molise ma ben avvertita in diverse regioni; ecco tut… - AnnaLizzy68 : RT @shuichivakai: i lampadari di napoli e provincia: #terremoto - napolipiucom : Terremoto a Napoli e provincia: 'Situazione delicata, non escludono nuove scosse' #campiflegrei #Campobasso… -