Terremoto a Campobasso di magnitudo 4 8 | avvertito a Napoli | Caserta | Pescara e Bari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? Scossa di #terremoto alle 23:52 magnitudo tra 4.6 e 5.1 con epicentro in provincia di #Campobasso ?? @TgrRai @TgrRaiMolise #IoSeguoTgr - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - putino : Campobasso, avvertita scossa di terremoto di magnitudo preliminare 4.6-5. Percepito chiaramente anche a Napoli. - toninoma1 : #terremoto Un abbraccio forte agli amici di Campobasso e province limitrofe. Spero tutti bene - MoliseTabloid : Ultim’ora. Forte scossa di terremoto avvertita in tutta la regione, epicentro vicino Campobasso, magnitudo 4.6 -

SANT'ELIA A PIANISI - Una nuova scossa diè stata registrata alle ore 2:20 di questa notte in Molise, non lontano dal confine con la ...ed epicentro a 4 km da Sant'Elia a Pianisi () ...Una scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:20 in Molise, non lontano dal confine con la ...a 17 chilometri di profondità ed epicentro a 4 km da Sant'Elia a Pianisi () e ...in Molise oggi, martedì 28 marzo 2023, Foto @OpenStreetMap Contributorsin Molise oggi, martedì 28 marzo 2023, scossa M 3.1 in provincia di. L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa didi magnitudo 3.1 in ...

Scossa di terremoto in Molise avverita anche in Puglia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:20 in Molise, non lontano dal confine con la Puglia. Secondo i dati… Leggi ...Un terremoto di magnitudo stimata tra 4.6 e 5.1 è avvenuto nella zona di Campobasso, in Molise. La scossa è stata distintamente avvertita in Molise, Abruzzo e Campania.