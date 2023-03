TERRA AMARA, TRAME 2-8 APRILE 2023: YILMAZ E MUJGAN PROGETTANO IL LORO FUTURO IN ATTESA DELLA NASCITA DEL LORO FIGLIO (Di mercoledì 29 marzo 2023) TERRA AMARA, anticipazioni e TRAME dal 2 all’8 APRILE 2023, DELLA soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10. TERRA AMARA andrà in onda anche la domenica alle ore 15:00. PUNTATA DEL 2 APRILE 2023 Sia Zuleyha sia MUJGAN si recano presso lo studio DELLA dottoressa Feriha. È lì che si incontrano. Entrambe hanno un obiettivo: verificare lo stato DELLA propria gravidanza. È evidente la tensione tra le due. Tuttavia, per Zuleyha le circostanze peggiorano con l’arrivo, inaspettato, di YILMAZ. Intanto, Fekeli si presenta al circolo DELLA città per un appuntamento con la signora Behice. PUNTATA DEL 3 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 marzo 2023), anticipazioni edal 2 all’8soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10.andrà in onda anche la domenica alle ore 15:00. PUNTATA DEL 2Sia Zuleyha siasi recano presso lo studiodottoressa Feriha. È lì che si incontrano. Entrambe hanno un obiettivo: verificare lo statopropria gravidanza. È evidente la tensione tra le due. Tuttavia, per Zuleyha le circostanze peggiorano con l’arrivo, inaspettato, di. Intanto, Fekeli si presenta al circolocittà per un appuntamento con la signora Behice. PUNTATA DEL 3 ...

Disegni contro la guerra in Ucraina, figlia scrive al padre in carcere in Russia: "Vinceremo" ... non voglio turbarti, ma ho capito che l'amara verità è meglio della dolce bugia'. Masha conclude ... un pianeta simile alla Terra LA PROTESTA Israele, migliaia di persone in corteo a Gerusalemme contro ... Terra Amara streaming replica puntata 29 marzo 2023 - Video Mediaset Nuovo appuntamento oggi mercoledì 29 marzo 2023 con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna Mujgan non vuole privarsi della possibilità di diventare madre e decide di partire per l'America e lasciare Yilmaz perché ha capito che lui ama ancora Zuleyha. Terra Amara: Yilmaz vuole divorziare da Müjgan! Ogni azione ha le sue conseguenze, soprattutto se rischia di mettere in pericolo la serenità di diverse persone. Le prossime puntate italiane di Terra Amara saranno infatti abbastanza dure per Müjgan Hekimolu (Melike pek Yalova), dato che il marito Ylmaz Akkaya (Uur Güne) sarà deciso a porre fine al loro matrimonio. Terra amara oggi, il riassunto e le reazioni del 29 marzo Mediaset Infinity Terra amara, spoiler sino al 9 aprile:Zuleyha delusa,Demir vende le quote Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra amara saranno molte le vicissitudini di cui saranno protagonisti i vari personaggi. Andiamo a scoprire in particolare cosa accadrà negli episodi in ... Terra amara, trame 30 marzo: Zuleyha getta via il ciondolo di Adnan Yilmaz e Mujgan torneranno a Cukurova e troveranno Fekeli e Behice ad aspettarli, mentre Ali Rahmet però comprenderà lo stato d'animo del figlioccio, la zia della dottoressa sarà molto arrabbiata con ...