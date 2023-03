Teotino | «Inter | vorrei Asllani titolare Pavard grande obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo l’infortunio di Hakan Calhanoglu, iniziano le ipotesi su chi possa sostituirlo. Di questo ha parlato Gianfrancosulle frequenze di Radio Sportiva. Per poi commentare, anche, l’ipotetico acquisto da parte dell’di Benjamin. SOSTITUTO – L’, nelle prossime gare, dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu. Delle possibili alternative di Simone Inzaghi ha parlato Gianfranco: «Ho la sensazione che non cambierà il modulo, anche se ogni tanto potrebbe farlo. Penso che giocherà Brozovic, anche se mi piacerebbe vedereun po’ di più. È un giovane di grandi qualità e finora non ha avuto opportunità per mettersi in mostra. Non mi dispiacerebbe vederlocon la Fiorentina. Conoscendo Inzaghi, però, manderà in campo il ...