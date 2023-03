Tentato omicidio a Torino: uomo trovato con una ferita alla testa e con le mani legate (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giallo a Torino dove un uomo è stato trovato gravemente ferito alla testa e con le mani legate e un cappio intorno al collo. A trovarlo ed avvertire i soccorsi il vicino di casa, che aveva sentito delle grida provenire dall’appartamento della vittima. La porta dell’abitazione era socchiusa, e dalle prime ricostruzioni sembra sia stato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giallo adove unè statogravemente feritoe con lee un cappio intorno al collo. A trovarlo ed avvertire i soccorsi il vicino di casa, che aveva sentito delle grida provenire dall’appartamento della vittima. La porta dell’abitazione era socchiusa, e dalle prime ricostruzioni sembra sia stato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... coffeaa01 : RT @GiulioMarini2: A Gennaio 2022 raccoglievo oltre 60.000 firme per rendere edotti @coe e @EU_Commission dei rischi di imporre l’obbligo a… - foyli : RT @repubblica: Tentato omicidio a Torino, uomo ferito alla testa: è in gravi condizioni [di Carlotta Rocci] - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato duplice omicidio. A poche ore di distanza l’uno dall’altro, av… - bizcommunityit : Accoltella il padre e l'amico, 21enne dell'Isola arrestato per tentato omicidio - blogsicilia : #notizie #sicilia Tentato omicidio a colpi di mazze, 4 arresti nel Catanese - -