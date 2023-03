Tentato omicidio a Bari, 32enne accoltellata dopo una lite: fermato il marito (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tentato omicidio a Bari, dove una 32enne di origini georgiane, è stata accoltellata alla gola, durante una lite coniugale avvenuta in casa, nel quartiere Libertà nella giornata di ieri, Martedì 28 Marzo. La lite secondo le prime ricostruzioni sarebbe scoppiata intorno alle ore 9.00 di ieri mattina, all’ora di colazione in via Abate Gimma, nell’abitazione della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023), dove unadi origini georgiane, è stataalla gola, durante unaconiugale avvenuta in casa, nel quartiere Libertà nella giornata di ieri, Martedì 28 Marzo. Lasecondo le prime ricostruzioni sarebbe scoppiata intorno alle ore 9.00 di ieri mattina, all’ora di colazione in via Abate Gimma, nell’abitazione della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioMarini2 : A Gennaio 2022 raccoglievo oltre 60.000 firme per rendere edotti @coe e @EU_Commission dei rischi di imporre l’obbl… - Chiarasol2 : RT @GiulioMarini2: A Gennaio 2022 raccoglievo oltre 60.000 firme per rendere edotti @coe e @EU_Commission dei rischi di imporre l’obbligo a… - AlfBianchi : RT @GiulioMarini2: A Gennaio 2022 raccoglievo oltre 60.000 firme per rendere edotti @coe e @EU_Commission dei rischi di imporre l’obbligo a… - sonia16562 : RT @GiulioMarini2: A Gennaio 2022 raccoglievo oltre 60.000 firme per rendere edotti @coe e @EU_Commission dei rischi di imporre l’obbligo a… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tentato omicidio a colpi di mazze, 4 arresti nel Catanese - -