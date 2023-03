Tennis: Wta Miami, Pegula in semifinale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Miami, 29 mar. - (Adnkronos) - Jessica Pegula approda in semifinale al torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). La statunitense, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge la russa Anastasia Potapova, numero 26 del ranking Wta e 27 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (7-2) in due ore e 38 minuti dopo aver annullato due match-points nel decimo gioco del terzo set. Pegula affronterà la kazaka Elena Rybakina, numero 7 del mondo e 10 del tabellone. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. - (Adnkronos) - Jessicaapproda inal torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). La statunitense, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge la russa Anastasia Potapova, numero 26 del ranking Wta e 27 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (7-2) in due ore e 38 minuti dopo aver annullato due match-points nel decimo gioco del terzo set.affronterà la kazaka Elena Rybakina, numero 7 del mondo e 10 del tabellone.

