Tennis | Svitolina fissa la data per il ritorno in campo | giocherà l’ITF di Oeiras

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo la gravidanza, Elinaè finalmente pronta a tornare in. La giocatrice ucraina ha infatti ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo ITF 100k di, in Portogallo. L’evento è in programma dal 24 al 30 aprile e vedrà ai nastri di partenza l’ex numero tre del mondo. Poco più di sei mesi dopo aver dato alla luce la piccola Skai – avuta con il marito, anche luita, Gael Monfils –dunque laper ilalle competizioni. SportFace.

Tennis, la foto parla chiaro e contiene un messaggio inequivocabile: il countdown è ormai ufficialmente agli sgoccioli.