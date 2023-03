Tennis | Nadal smentisce la sicura partecipazione a Montecarlo | “Non so quando tornerò a giocare”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Rafaancora non satornerà a. Nelle ultime settimane il direttore del torneo die i profili social dell’evento monegasco avevano dato per certo un ritorno in campo del maiorchino nel primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta. A smentirlo è stato il diretto interessato nell’ambito di un evento di premiazione della sua fondazione: “Non so da dove viene l’informazione della mia, mi piacerebbe confermarla, ma purtroppo non posso. Continuo il mio percorso di recupero e non so, questa è la verità. Se sapessilo direi, ma non lo so“. “Dobbiamo proseguire giorno dopo giorno a lavorare e dirò il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : I dubbi di #Nadal su Montecarlo, #Fognini riceve una wild card e Nole si allena sul rosso - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Rafa smentisce (per ora) la partecipazione a Montecarlo, il recupero procede ma la stagione sulla terra non inizia nel mi… - infoitsport : Tennis: Nadal, 'non posso confermare la mia presenza a Montecarlo' - infoitsport : Tennis, Nadal: 'Non posso assicurare la mia presenza a Montecarlo, non so quando tornerò' - infoitsport : Tennis: Nadal 'Rientro a Montecarlo? Non posso confermarlo' -

Lo stesso Rafael, tramite un'intervista a Marca, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai fan e agli appassionati del: "Seguo il mio programma e non so quando tornerò a giocare, questa è ...È lo stesso, tramite un'intervista a Marca, a mettere in guardia gli appassionati: "Seguo il mio programma e non so quando tornerò a giocare, questa è la verità. Sto lavorando sempre di più, ma ...AtpIl Miami Open, non ancora giunto a termine, segnerà a fine settimana la fine della stagione ... con un dubbio: la presenza di Rafael. Il torneo ha confermato la sua presenza, ma lo ...

Tennis, Nadal: "Non posso confermare il rientro a Montecarlo" Tuttosport

Rafa Nadal ancora non sa quando tornerà a giocare. Nelle ultime settimane il direttore del torneo di Montecarlo e i profili social dell’evento monegasco avevano dato per certo un ritorno in campo del ...Non sarà però così alla fine. Lo stesso Rafael Nadal, tramite un’intervista a Marca, ha voluto mandare un messaggio chiaro ai fan e agli appassionati del tennis: “Seguo il mio programma e non so ...