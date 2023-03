Tennis | ITF Oeiras 2023 | wild card per Svitolina

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo la gravidanza, Elinaè finalmente pronta a tornare in campo. La giocatrice ucraina ha infatti ricevuto unaper il tabellone principale del torneo di Charleston, in programma dall’1 al 9 aprile nel rinnovato Credit One Stadium a Daniel Island. L’ex numero 3 del mondo si sposterà poi in Europa per giocare l’ITF 100k di, in Portogallo. Anche per quest’evento, in programma dal 24 al 30 aprile, ha infatti ricevuto unadagli organizzatori. Cresce dunque l’attesa per rivedere in azione, che ha deciso di tornare alle competizioni poco più di sei mesi dopo aver dato alla luce la piccola Skai – avuta con il marito, anche luita, Gael Monfils. SportFace.